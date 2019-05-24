Беглый экс-регионал выдал маразм о голоде в Киеве 97

Бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник, который сбежал в Москву, выдал маразм о том, что в Киеве людям якобы нечего есть из-за нищеты.

В это он обвинил экс-помощницу госсекретаря США Викторию Нуланд, которая поддерживала Революцию Достоинства в Украине и посещала Евромайдан. Бредовым фейком Олейник разразился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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