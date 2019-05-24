Беглый экс-регионал выдал маразм о голоде в Киеве

Беглый экс-регионал выдал маразм о голоде в Киеве97
Бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник, который сбежал в Москву, выдал маразм о том, что в Киеве людям якобы нечего есть из-за нищеты.
В это он обвинил экс-помощницу госсекретаря США Викторию Нуланд, которая поддерживала Революцию Достоинства в Украине и посещала Евромайдан. Бредовым фейком Олейник разразился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
0
0
0
2
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы