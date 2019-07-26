Бедненькие: чем между собой меряются украинские олигархи

В одних странах состоятельные люди делают добрые дела, и уровень их добродетели общество и СМИ измеряет именно по этому показателю.

В других - богачи покупают себе яхты, самолеты и строят дворцы. Кто-то утверждает, что некоторым из них могли бы позавидовать даже Восточные цари Средневековья, по богатству наряды, роскоши и видами, которые открываются из длинных террас.

Но украинские, как уже стало принято их называть, олигархи - птицы другого полета. Они не могут соревноваться с россиянами в длине и ширине яхт. Однако, есть кое-что очень затратно для них и может создать определенную совершенное оформления их статуса в Украине.

Футбольные клубы в совокупности с ТВ-каналами, уже должны войти в перечень самого необходимого для украинских олигархов, наряду с частным самолетом, вооруженной охраной и своей карманной фракцией в Верховной Раде.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!