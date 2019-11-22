Бэтмобиль с реактивным двигателем
Парень из Чикаго, который проживает в США, собственными силами построил бэтмобиль на реактивной тяге. Данный автомобиль имеет уникальный дизайн – это точная копия автомобиля Бэтмена из одноименного фильма.
Бэтмобиль с реактивным двигателем
Скриншот из видео
Особенностью этого автомобиля является реактивный двигатель от компании Boeing. Данный тип двигателей устанавливается на военные самолёты и имеет мощность свыше 1000 л/с. За основу был взят автомобиль компании General Motors.
Бэтмобиль с реактивным двигателем
Скриншот из видео
Сложнее всего, говорит Браян, было сделать каркас для реактивного двигателя, поскольку вес данной установки превышает 1 тонну.
Строительство автомобиля у Браяна заняло более 4 лет. Также были проработаны детали салона. Каждый тумблер или переключатель функционален и отвечает за работу конкретных механизмов.
Бэтмобиль с реактивным двигателем
Скриншот из видео
Длина автомобиля составляет 7 метров, вес - более 2 тонн.
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