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22 ноября • обновлено в 12:26
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Бэтмобиль с реактивным двигателем

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Парень из Чикаго, который проживает в США, собственными силами построил бэтмобиль на реактивной тяге. Данный автомобиль имеет уникальный дизайн – это точная копия автомобиля Бэтмена из одноименного фильма.

Бэтмобиль с реактивным двигателем

Бэтмобиль с реактивным двигателем

Скриншот из видео

Особенностью этого автомобиля является реактивный двигатель от компании Boeing. Данный тип двигателей устанавливается на военные самолёты и имеет мощность свыше 1000 л/с. За основу был взят автомобиль компании General Motors.

Бэтмобиль с реактивным двигателем

Бэтмобиль с реактивным двигателем

Скриншот из видео

Сложнее всего, говорит Браян, было сделать каркас для реактивного двигателя, поскольку вес данной установки превышает 1 тонну.

Строительство автомобиля у Браяна заняло более 4 лет. Также были проработаны детали салона. Каждый тумблер или переключатель функционален и отвечает за работу конкретных механизмов.

Бэтмобиль с реактивным двигателем

Бэтмобиль с реактивным двигателем

Скриншот из видео

Длина автомобиля составляет 7 метров, вес - более 2 тонн.

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