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Батіг і Пряник | Альо, гараж! REBOOT #297

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Центральна Виборча комісія, офіційно оголосила результати дострокових виборів депутатів Верховної Ради.

Ймовірний Спікер Парламенту 9-го скликання, Дмитро Разумков, оприлюднив своє бачення важелів впливу на депутатів-прогульників та депутатів-кнопкодавів. Каже, вмовляти ходити на роботу і голосувати тільки за себе, нікого не будемо. Просто введемо систему драконівських штрафів. Ймовірний голова Фракції Партії Влади Давід Арахамія, виступив з ініціативою ввести систему бонусів для, "ефективних нардепів"...

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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