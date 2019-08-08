Батіг і Пряник | Альо, гараж! REBOOT #297

Батіг і Пряник | Альо, гараж! REBOOT #29788 Читать материал на украинском
Центральна Виборча комісія, офіційно оголосила результати дострокових виборів депутатів Верховної Ради.
Ймовірний Спікер Парламенту 9-го скликання, Дмитро Разумков, оприлюднив своє бачення важелів впливу на депутатів-прогульників та депутатів-кнопкодавів. Каже, вмовляти ходити на роботу і голосувати тільки за себе, нікого не будемо. Просто введемо систему драконівських штрафів. Ймовірний голова Фракції Партії Влади Давід Арахамія, виступив з ініціативою ввести систему бонусів для, "ефективних нардепів"...
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