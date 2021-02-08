Приложение Barcode Scanner заразило вирусом миллионы Android-смартфонов

Алексей Титофф Видео 17:03, 8.02.2021

Мобильное приложение для сканирования штрих- и QR-кодов Barcode Scanner занесло на Android-смартфоны вирусы. Как сообщают эксперты Malwarebytes после обновления приложения в браузере стали всплывать сторонние рекламные объявления.

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