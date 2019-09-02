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2 сентября • обновлено в 15:48
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"Бандеровцы закопали!" Соловьев выдал фейк об украинцах

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Скандальный российский политик Владимир Жириновский и главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразились фейками об украинских "бандеровцах-карателях", которые якобы убили их предков.

Неадекватные фантазии для устрашения россиян они озвучили в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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