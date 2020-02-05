Бандера – "сложный персонаж": глава института национальной памяти

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Он прокомментировал статус личности Степана Бандеры для института, который он возглавляет, и для него лично.

"Единственное, что нужно делать со сложными персонажами, это рассказывать о них. Всю правду, как она есть. Все героические поступки, все победы, все спорные моменты. Короче, рассказывать так, как оно было. Лучший способ не забывать, это помнить все в сложности, так как оно было на самом деле", - заявил Дробович.

По его мнению, трактовать историю нельзя по-разному, поскольку существуют факты и архивные документы.

"В Советском Союзе все пытались упростить. Рассказывали, что это белое, а это черное. А когда ты начинаешь рассказывать, то люди начинают понимать, что это сложный персонаж", - отметил Дробович.

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