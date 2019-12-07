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7 декабря • обновлено в 12:38
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Контактное жонглирование

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Контактное жонглирование - это стиль жонглирования одним или несколькими шарами, известный также под названием динамическое жонглирование или игра в шар, неоднократно нами виденный в фильме Лабиринт.

Контактное жонглирование

Контактное жонглирование

скриншот из видео

Контактное жонглирование

Контактное жонглирование

скриншот из видео

Овладеть контактным жонглированием, в конечном итоге, вы будете в состоянии перекатывать, вертеть, бросать и передавать шар вперед и назад, подкручивать и подкидывать его на кончиках пальцев, ладонях, на верхней части рук и других частях тела, исполняя при этом грациозный танец.

Контактное жонглирование

Контактное жонглирование

скриншот из видео

Контактное жонглирование

Контактное жонглирование

скриншот из видео

Жонглирование помогает пробудить в человеке художника, возделывая его артистизм, ибо осознанность и внимание — качества художника. Вместе с шарами для жонглирования в жизнь человека приходит игра. Уловив принцип, он гораздо охотнее жонглирует словами и ситуациями, перебрасывает мысли из полушария в полушарие, не давая им упасть.

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