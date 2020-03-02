Главная Новости
2 марта • обновлено в 17:28
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Балетмейстер-постановщик о новом мюзикле "Дориан Грей"

72
Читать материал на украинском

Балетмейстер-постановщик Киевского театра оперетты Вадим Прокопенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE".

Он рассказал детали новой постановки спектакля "Дориан Грей"

"Это всем очень известная история. Его роман впервые увидел свет в 1890 году. Его больше 30 раз экранизировали, я уже не говорю о театральных постановках. Здесь очень актуальные темы нравственных ценностей, их падения и обязательно тема любви. Я думаю, что роман Оскара Уайльда будет актуальным во все времена", - отметил Прокопенко.

По его мнению зрители приходят в театр не только чтобы отдохнуть, а еще и для того, чтобы задуматься о чем-то, поэтому в постановках он старается не забывать и о дидактической составляющей.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Бурчук LIVE
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости