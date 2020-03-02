Балетмейстер-постановщик о новом мюзикле "Дориан Грей"

Балетмейстер-постановщик Киевского театра оперетты Вадим Прокопенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE".

Он рассказал детали новой постановки спектакля "Дориан Грей"

"Это всем очень известная история. Его роман впервые увидел свет в 1890 году. Его больше 30 раз экранизировали, я уже не говорю о театральных постановках. Здесь очень актуальные темы нравственных ценностей, их падения и обязательно тема любви. Я думаю, что роман Оскара Уайльда будет актуальным во все времена", - отметил Прокопенко.

По его мнению зрители приходят в театр не только чтобы отдохнуть, а еще и для того, чтобы задуматься о чем-то, поэтому в постановках он старается не забывать и о дидактической составляющей.

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