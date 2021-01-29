Байден и Путин, запрет абортов в Польше - дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 21:20, 29.01.2021

Байден и Путин, запрет абортов в Польше - дайджест международных событий

  • Разговор Байдена с Путиным. В Польше продолжаются масштабные протесты из-за запрета абортов.

  • Тихановская призвала ЕС расширить санкции против Беларуси.

  • Азербайджан передал более 30 тел погибших власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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