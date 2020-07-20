Автобус въехал в остановку в Москве

Видео 11:52, 20.07.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

"Слуга народа" отправит на выборы мэра Тернополя комика из шоу Зеленского, – СМИ

Путин лично несет ответственность за пытки в Крыму, – Джемилев

Аппараты ИВЛ делают тяжелым больным еще хуже, – врач, который борется с COVID-19 в Ужгороде

В Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке. Видео

Путин еще катается на Т-34, Россия не имеет военной силы, – офицер ВМС США