Авикатастрофа на Ровенщине: Obozrevatel News

Авикатастрофа на Ровенщине

Четыре члена экипажа вертолета МИ 8, которые выполняли учебно-тренировочный полет 29 мая, погибли. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Facebook. Вертолет упал возле села Сестрятин Радивиловского района. На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск.

Между тем Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему вооруженных сил Украины - генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Об этом глава государства написал в своем Твиттере. Руководство Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины выразили глубокие соболезнования родным и близким по поводу гибели летчиков.

Возвращение Саакашвили в Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, который вчера вернулся в Украину, заявил, что его не интересуют политические должности. Однако добавил, что будет создавать площадку для новых идей. Также Саакашвили сообщил, что на кресло премьер-министра не претендует. Мол, глава государства найдет себе перспективного и симпатичного премьера. Саакашвили заверил, что помогать команде президента будет. Экс-глава Одесской назвал честью быть гражданином Украины.

Прокомментировала возвращение Саакашвили в Украину и заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. "Я вообще не знаю, почему мы даем ему возможность быть звездой в нашем информационном пространстве", - заявила Зеркаль. Она считает, что между Зеленским и экс-губернатором Одесской впоследствии может возникнуть конкуренция. Между тем, в Грузии также отреагировали на возвращение Саакашвили в Украину. Местные депутаты намерены вновь поднять вопрос о его экстрадиции. Готовится обращение прокуратуры к украинской стороне.

Авария на реке Дунай: есть погибшие

Девятнадцати человек до сих пор ищут. Семь погибли в результате аварии туристического катера на реке Дунай в Будапеште. Судно на борту которого было более трех десятков туристов из Азии, перевернулось, когда его ударил другой катер. Инцидент произошел напротив парламента Венгрии. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь. Катастрофа произошла во время ливня, вызвала сильное течение на Дунае. Чрезвычайники предполагают, что число жертв может возрасти.

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