Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: обращение Зеленского
Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила сделали обзор важнейших новостей по состоянию на утро четверга 9 января 2020.
Обстрелы позиций ВСУ со стороны российских оккупационных войск продолжаются
Авиакатастрофа украинского самолета в Иране, комментарий Зеленского
Дональд Трамп сделал экстренное обращение к нации в связи с конфликтом в Иране
Цены на недвижимость в Киеве выросли на несколько процентов
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