Главная Новости
9 января • обновлено в 13:17
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: обращение Зеленского

35
Читать материал на украинском

Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила сделали обзор важнейших новостей по состоянию на утро четверга 9 января 2020.

Обстрелы позиций ВСУ со стороны российских оккупационных войск продолжаются

Авиакатастрофа украинского самолета в Иране, комментарий Зеленского

Дональд Трамп сделал экстренное обращение к нации в связи с конфликтом в Иране

Цены на недвижимость в Киеве выросли на несколько процентов

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Студия OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости