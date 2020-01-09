Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: обращение Зеленского

Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила сделали обзор важнейших новостей по состоянию на утро четверга 9 января 2020.

Обстрелы позиций ВСУ со стороны российских оккупационных войск продолжаются

Авиакатастрофа украинского самолета в Иране, комментарий Зеленского

Дональд Трамп сделал экстренное обращение к нации в связи с конфликтом в Иране

Цены на недвижимость в Киеве выросли на несколько процентов

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