Момент аварии с мотоциклистом в Киеве

Борис Бондарь Видео 13:21, 16.09.2020 Обновлено: 13:30, 16.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Симферопольское водохранилище полностью высохло. Свежие фото экокатастрофы

У 10 хасидов в Украине нашли коронавирус, – мэр Умани

Сто два роки самотності

Курс под 30 грн, заоблачные траты на президента и спор с МВФ: что не так с бюджетом на 2021-й год

"Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов