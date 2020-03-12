Страшная авария в Словакии: от убитых горем родителей не уезжает скорая

Авария на севере Словакии в ночь на 11 марта унесла жизни двух украинцев - Марии Юришинец и Ивана Лунги из Тячевского района Закарпатья. Девушка ехала на заработки в Чехию, а парень был водителем буса, который перевозил украинцев в Европу.

Сейчас близкие собирают деньги, чтобы доставить тела украинцев домой. А от дома убитых горем родителей Марии не отъезжает "скорая".

Судя по видео столкновения, водитель бусика не заметил туристический автобус с украинцами, возвращавшимися из Германии. Удар был настолько сильным, что автобус улетел в овраг. Подробности – в материале OBOZREVATEL

"Была опорой для мамы"

Автокатастрофа в Словакии унесла жизни двух украинцев – 23-летней Марии Юришинец и 26-летнего Ивана Лунга, который был водителем бусика — он вез 9 пассажиров в Чехию.

Мария родом из села Вышоватый Тячевского района Закарпатской области. Девушка ехала на заработки Чехию.

"Их трое детей в семье, Мария — самая младшая. Старшая сестра уже имеет свою семью, брат не женат, но практически постоянно на заработках. И Мария была опорой для мамы — ее солнышком. Это такое горе не только для родных, но и для всего нашего села", – рассказывает нам местная жительница Ирина.

Мария поехала в Чехию на заработки VK / Мария Юришинец

Отец погибшей девушки тяжело болен, он недавно перенес инсульт, мама нигде не работает. Мария очень рано пошла на работу, чтобы помогать родителям.

"Мария очень хорошо училась в школе, а сразу после окончания стала сама зарабатывать. Сначала устроилась помощницей в продуктовый магазин. Потом — продавцом в магазине одежды. А уже после совершеннолетия стала ездить на заработки в Чехию. Это была ее вторая или третья поездка", – добавляют знакомые семьи.

Сейчас близкие собирают деньги, чтобы забрать тело из Словакии VK / Мария Юришинец

Сразу же после трагической новости старший брат отправился в Словакию, чтобы забрать тело девушки домой. В соцсетях пишут, что сумма на перевозку тела неподъемная для родных.

Одно из последних фото Марии в соцсетях VK / Мария Юришинец

"У нас в селе сейчас тоже люди собирают – кто сколько может. Родители от горя на лекарствах, а скорая от дома не отъезжает. Когда ее можно будет забрать, сколько будут оформлять документы и что с перевозкой – неизвестно", – уточнила знакомая семьи.

Показали видео столкновения

В интернете появилось видео столкновения бусика с автобусом. Словаки его активно комментируют. Пишут, что украинцы очень часто гоняют на большой скорости, что приводит к частым авариям в их стране. И с этим нужно что-то делать.

Тест на алкоголь показал, что украинец был трезв. По какой причине он не заметил автобус — неизвестно. Сам Иван родом из села Калины Тячевского района Закарпатской области. Судя по страничке в соцсетях, он несколько лет возил пассажиров – делал отметки на границе.

Иван родом из села Калина Facebook / Иван Лунга

Парень возил пассажиров в Чехию Facebook / Иван Лунга

Знакомые, друзья и коллеги тоже собирают деньги на перевозку тела домой. "Только вчера ты мне позвонил и спросил, еду ли с тобой в Прагу на несколько дней. Я сказала, что на этой неделе – нет. Не могу смириться с тем, что тебя уже нет, ты всегда останешься в моем сердце", – пишет знакомая парня Олеся Бердар.

Facebook / Иван Лунга

Пассажиров проверили на коронавирус

Как писал OBOZREVATEL, авария случилась неподалеку города Ружомберок на севере Словакии. "Водитель микроавтобуса выехал с АЗС и не предоставил преимущества автобусу, двигавшемуся по главной дороге. В результате столкновения автобус слетел с дороги в 8-метровый овраг", – сообщили в местной полиции.

Facebook.com / KRPZZA

В туристическом автобусе тоже были украинцы – они возвращались домой из Берлина. Полиция, спасатели и медики доставали пострадавших и оказывали им помощь. Трассу в ту ночь перекрыли, а движение организовали по другим маршрутам.

Facebook.com / KRPZZA

"Мы направили на место происшествия семь служб неотложной медицинской помощи. К сожалению, два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще один человек получил тяжелые ранения. Всего пострадало 32 человека, но большинство получило легкие ранения", – уточнили в полиции.

Пострадавших развезли в четыре больницы соседних городков. А нескольких заодно проверили на коронавирус. У шести человек, в том числе и у беременной пассажирки автобуса, медики обнаружили повышенную температуру. Результаты тестов показали, что коронавируса у украинцев нет.

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