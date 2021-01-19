Аваков объяснил штрафы для владельцев "евроблях"

Марина Погорилко Видео 15:09, 19.01.2021 Обновлено: 15:14, 19.01.2021

"Євробляхерів" почали штрафувати, тому що їх авто створюють певні труднощі для поліції. У разі ДТП поліція не може визначити власника такого авто, розповыв Арсен Аваков.

Комментировать
Видео

Смотрите также

В Киеве замерз насмерть дворник-иностранец: СМИ узнали подробности

В Запорожье на священников УПЦ МП напали с ножами. Фото

Госохрана не пустила Тупицкого в Конституционный суд, вызвали оперативников. Фото

Арестованный Навальный назвал Путина жабой и призвал россиян выходить на улицы. Видео

"Укрзалізниця" захотела пустить поезда со скоростью 350 км/ч