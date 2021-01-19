Аваков объяснил штрафы для владельцев "евроблях"

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"Євробляхерів" почали штрафувати, тому що їх авто створюють певні труднощі для поліції. У разі ДТП поліція не може визначити власника такого авто, розповыв Арсен Аваков.

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