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5 декабря • обновлено в 13:11
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Робот против человека

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Компания KUKA не перестает нас удивлять своими новыми роликами.

Робот против человека

Робот против человека

Скриншот из видео

Робот против человека

Робот против человека

Скриншот из видео

В который раз она сталкивает лицом к лицу роботов и человека.

В данном ролике использовался робот компании KUKA, который уже давно работает на производствах многих стран, его можно запрограммировать под различные нужды, в том числе их можно "научить" играть на музыкальных инструментах.

Робот против человека

Робот против человека

Скриншот из видео

Робот против человека

Робот против человека

Скриншот из видео

Робот в отличии от человека способен работать без отдыха. Компания делает акцент на точности своего изобретения, ведь он способен работать даже с таким хрупким материалом как стекло.

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