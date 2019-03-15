Астрологи, що “перевзулися” на політологів пророкують | Альо, гараж! REBOOT #222

Астрологи, що “перевзулися” на політологів пророкують | Альо, гараж! REBOOT #22225Читать материал на украинском
Астрологи, що під час передвиборчих перегонів “перевзуваються” у політологів, знову в тренді. Маячнею тут виглядає навіть не те що ВОНИ несуть ЦЕ на повному серйозі. Сумно, що здалося б, поважні видання друкують на своїх шпальтах ці прогнози, за два тижня до виборів. Такий собі - вирок вітчизняній журналістиці. Що все більше і більше перетворюється на смердючий смітник для усілякого непотребу.
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