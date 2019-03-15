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Астрологи, що “перевзулися” на політологів пророкують | Альо, гараж! REBOOT #222

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Астрологи, що під час передвиборчих перегонів “перевзуваються” у політологів, знову в тренді. Маячнею тут виглядає навіть не те що ВОНИ несуть ЦЕ на повному серйозі. Сумно, що здалося б, поважні видання друкують на своїх шпальтах ці прогнози, за два тижня до виборів. Такий собі - вирок вітчизняній журналістиці. Що все більше і більше перетворюється на смердючий смітник для усілякого непотребу.

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Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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