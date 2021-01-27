ЗСУ показали, як захищають від наступу південь України

Виктория Довгань Видео 09:04, 27.01.2021 Обновлено: 09:04, 27.01.2021

У Херсонській області Збройні сили України провели тренування з відбиття наступу противника. Захисники виконали низку бойових завдань на позиціях.

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