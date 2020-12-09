ЗСУ провели навчання на півдні України

Виктория Довгань Видео 10:13, 9.12.2020 Обновлено: 10:13, 9.12.2020
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