ЗСУ показали, як встановлюватимуть пастки для окупантів біля моря

Виктория Довгань Видео 08:47, 5.11.2020 Обновлено: 08:47, 5.11.2020
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