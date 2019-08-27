Аренда квартир в Украине выросла на 44%: прогнозы эксперта

Эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов прокомментировал, как изменилась динамика цен на рынке недвижимости Украины.

Он отметил, что значительно возросла арендная плата, особенно в столице Украины. Также, по его словам, в Украине присутствует сезонность, и на осень цены на аренду еще увеличатся. Они увеличатся и через переход рынка в официальную сферу, то есть налоги арендодателями теперь будут закладываться в плату.

Эксперт заявил, что пик повышения цен на покупку квартир на первичном рынке уже прошел, и существенного резкого подорожания в этом секторе он не предусматривает.

Также Романов заявил, что покупатели жилых помещений стали больше экономить на количестве квадратных метров, ведь они понимают, что чем больше квадратных метров жилья они будут иметь в собственности, тем дороже будет его обслуживать. Поэтому даже трехкомнатные квартиры сейчас рассчитываются застройщиками до 80 квадратных метров, добавил он.

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