Антимайдановец Кот обрадовался отсутствию “галичанского” языка в Крыму 211

Одиозный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана", а после победы Революции Достоинства сбежал в Москву, похвастался поездкой во временно аннексированный Крым и рассказал о якобы беззаботной жизни местных жителей.

Кроме того, он заявил, что жители захваченного Россией полуострова якобы разговаривают на "нормальном" украинском, а не галичанско-канадском языке. Свою бурную фантазию Кот продемонстрировал в эфире пропагандистской программы "Место встречи" на телеканале НТВ.