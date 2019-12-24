Аномально теплый декабрь: влияние климата на урожай 2020 и кошельки украинцев

Заведующий отделом питомниководства ИНСТИТУТА САДОВОДСТВА НААН УКРАИНЫ Виктор Соболь в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о аномально теплой температуры в декабре и влияние погоды на урожай следующего года.

"Как видим, идет повышение среднемесячных температур на 2-3 градуса, сопровождающееся отсутствием осадков. А все это отмечается в прохождении физиологических процессов в самих деревьях. Можно регулировать процесс увлажнения, что мы и делаем. Ведь жизнь формируется в воде. Если влаги не хватает, то растение начинает сдерживать процессы питания, фотосинтеза и т.д. В Виннице сейчас цветет сакура, уже в третий раз в этом году. Эти древья сейчас выходят из состояния покоя из-за изменений погоды", - заявил эксперт.

Он добавил, что плодовые деревья по-разному будут реагировать на изменения климата, поэтому говорить, что температурные изменения являются критическими пока нельзя.

"А вот ситуация с полями гораздо хуже", - отметил Соболь.

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