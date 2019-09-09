Химическая кастрация – единственный доказанный способ лечения педофилии: юрист

Юрист, криминалист Анна Маляр прокомментировала, почему президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о химической кастрации педофилов.

Она заявила, что вопрос химической кастрации и реестра – это очень узкопрофильный вопрос. Маляр поддержала решение президента Зеленского о вето законопроекта, поскольку наряду с заветированным законом существовал еще один более совершенный законопроект о химической кастрации педофилов.

Маляр заявила, что лица, совершающие преступления против детей, делятся на две категории: 98% из них - это здоровые люди, которые должны быть наказаны согласно закону, и 2% - это больные люди, которых нужно лечить. С помощью химической кастрации должно происходить лечение, а не наказание. Если принять закон, где подобная мера обозначена, как наказание, то Украина станет единственной страной в мире, где государство может применять лечебные меры, как наказание для здоровых людей, добавила она.

Депутаты, которые голосовали за закон, который подала "Радикальная партия" и который ветировал Зеленский, просто не разобрались в этом вопросе, поскольку хотели как можно быстрее проголосовать как можно больше законов. Президент в данном случае, по словам Маляр, поступил абсолютно правильно.

Она отметила, что является автором альтернативного законопроекта, который парламентарии также рассматривают. Во время его подготовки привлекались врачи психиатры. На сегодня, по словам Маляр, химическая кастрация является единственным доказанным способом лечения педофилии.

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