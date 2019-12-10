Главная Новости
10 декабря • обновлено в 09:03
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Флешмоб от T-mobile

48
Читать материал на украинском

Классный, необычный и веселый креатив придумал оператор T-Mobile в Испании. На площади городка Террасса (провинция Барселона) было сооружено настоящее поле для игры в Angry Birds.

Флешмоб от T-mobile

Флешмоб от T-mobile

Скриншот из видео

Флешмоб от T-mobile

Флешмоб от T-mobile

Скриншот из видео

Управлять птичками предлагалось с обычного Android-смартфона T-Mobile, а вот действие происходило уже в реальной жизни. Птички вылетали с тем же усилием и под тем же углом, под которым их запускали на смартфоне.

Флешмоб от T-mobile

Флешмоб от T-mobile

Скриншот из видео

Флешмоб от T-mobile

Флешмоб от T-mobile

Скриншот из видео

Да что рассказывать - просто посмотрите этот ролик!

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Insta OBOZ" на OBOZREVATEL.

Тема
Insta OBOZ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости