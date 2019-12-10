Классный, необычный и веселый креатив придумал оператор T-Mobile в Испании. На площади городка Террасса (провинция Барселона) было сооружено настоящее поле для игры в Angry Birds.

Флешмоб от T-mobile Скриншот из видео

Флешмоб от T-mobile Скриншот из видео

Управлять птичками предлагалось с обычного Android-смартфона T-Mobile, а вот действие происходило уже в реальной жизни. Птички вылетали с тем же усилием и под тем же углом, под которым их запускали на смартфоне.

Флешмоб от T-mobile Скриншот из видео

Флешмоб от T-mobile Скриншот из видео

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