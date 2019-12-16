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16 декабря • обновлено в 18:04
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Ангела Меркель в очередной раз возглавила рейтинг Forbes

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Журнал Forbes представил рейтинг 100 самых влиятельных женщин уходящего 2019 года.

Уже девятый раз подряд список возглавила канцлер Германии Ангела Меркель, которую отметили почетным местом за борьбу с антииммигрантскими настроениями

На втором месте, по версии журнала, оказалась глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Третье место заняла спикер конгресса США Нэнси Пелоси, которая ведет расследование в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.

На четвертом месте – "новичок" рейтинга Урсула фон дер Ляйен, которая была назначена президентом Европейской комиссии в июле 2019 года.

Королева Великобритании Елизавета II заняла40 место, дочь президента США Иванка Трамп – 42 место. Рейтинг замкнула юная шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналогичный рейтинг уходящего года составил журнал Time. В список попали Мишель Обама, Дженнифер Энистон, Дженнифер Лопес и Тейлор Свифт.

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