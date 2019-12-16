Ангела Меркель в очередной раз возглавила рейтинг Forbes
Журнал Forbes представил рейтинг 100 самых влиятельных женщин уходящего 2019 года.
Уже девятый раз подряд список возглавила канцлер Германии Ангела Меркель, которую отметили почетным местом за борьбу с антииммигрантскими настроениями
На втором месте, по версии журнала, оказалась глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Третье место заняла спикер конгресса США Нэнси Пелоси, которая ведет расследование в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.
На четвертом месте – "новичок" рейтинга Урсула фон дер Ляйен, которая была назначена президентом Европейской комиссии в июле 2019 года.
Королева Великобритании Елизавета II заняла40 место, дочь президента США Иванка Трамп – 42 место. Рейтинг замкнула юная шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналогичный рейтинг уходящего года составил журнал Time. В список попали Мишель Обама, Дженнифер Энистон, Дженнифер Лопес и Тейлор Свифт.
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