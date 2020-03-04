Где сейчас черные ящики с самолета, сбитого в Иране: юрист

Эксперт по авиационному праву Андрей Козлов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал работу над получением черных ящиков с украинского самолета, который был сбит в Иране.

"Трудно оценить наши шансы. Ведь от Украины в этом вопросе зависят только определенные дипломатические усилия. Государство, которое проводит расследование - это Иран. Это их компетенция, и вмешаться в это трудно. Да, они обязаны обеспечить расшифровки самописцев. Но каким образом они это сделают - это исключительно их дело. Ящики могут быть возвращены Украине исключительно после завершения расследования. Все остальное - находится в компетенции государства, над территорией которого произошла авария", - заявил юрист.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся