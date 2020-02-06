Андрей Хлывнюк в гостях у инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Певец, музыкант Андрей Хлывнюк стал гостем прямого эфира ObozTV.
У группы "Бумбокс" запланирован тур в поддержку второй части альбома "Таємний код: Рубікон".
Хлывнюк рассказал о двух новых клипах, которые вышли в рамках этого альбома
"Мы всегда мечтали о вечеринках где-то в ангарах", - признался музыкант.
"Сдвоенный клип - это не наша выдумка, это делали и до нас, но мы благодарны режиссеру за то, что помог реализовать эту идею", - отметил Хлывнюк.
Певец рассказал о том, почему он пишет песни не только на украинском языке и о том, как он относится к квотам на украинских радиостанциях.
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