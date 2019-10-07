Андрей Богдан опубликовал расценки за участие в Штайнмайер-майдане

Андрей Богдан опубликовал расценки за участие в Штайнмайер-майдане130 Читать материал на украинском
Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в соцсетях фото переписки из Telegram-канала.
На скриншотах неизвестная Юлия предлагает плату участникам вече против формулы Штайнмайера.
Эти снимки появились на Facebook-странице Андрея Богдана. Судя по информации на скриншотах, организаторы вече обещали заплатить каждому участнику 100 гривен за каждый час, проведенный на акции, начиная с двенадцати часов дня.
Для желающих заработать дополнительные средства организаторы также предусмотрели надбавки в сумме 10 грн за принесенные с собой плакаты или дополнительных людей, которых каждый проплаченный мог привезти с собой.
Кроме того, организаторы написали инструкции по поводу общения с представителями СМИ.
По их пожеланиям, участники вече обязаны прославлять Петра Порошенко, "Европейскую солидарность" и выражать возмущение относительно действий Зеленского, формулы Штайнмайера и капитуляции.
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