Анатолій Гриценко: Перезавантаження парламенту має очистити його від політичних корупціонерів

Анатолій Гриценко: Перезавантаження парламенту має очистити його від політичних корупціонерів131Читать материал на украинском
Вибори до верховної ради - дочасні чи ні - мають пройти вже за зміненим законом - без мажоритарних округів. Перезавантаження парламенту має очистити його від політичних корупціонерів.
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