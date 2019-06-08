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Анатолій Гриценко: Перезавантаження парламенту має очистити його від політичних корупціонерів

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Вибори до верховної ради - дочасні чи ні - мають пройти вже за зміненим законом - без мажоритарних округів. Перезавантаження парламенту має очистити його від політичних корупціонерів.

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Автор
Анатолий ГриценкоАнатолий Гриценко
Тема
Видео блоги
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