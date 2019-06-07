Анатолій Гриценко: Новий президент має виконати суспільний запит на справедливість

Анатолій Гриценко: Новий президент має виконати суспільний запит на справедливість74Читать материал на украинском
Новий президент має виконати суспільний запит на справедливість. гучні справи щодо топ-корупціонерів мають завершитися вироками і поверненням вкраденого до бюджету.
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Михайлов Андрей
Ты в концлагере много хочешь урод нацист)))
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