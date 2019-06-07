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Анатолій Гриценко: Новий президент має виконати суспільний запит на справедливість

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Новий президент має виконати суспільний запит на справедливість. гучні справи щодо топ-корупціонерів мають завершитися вироками і поверненням вкраденого до бюджету.

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Автор
Анатолий ГриценкоАнатолий Гриценко
Тема
Видео блоги
Персоны
Анатолий ГриценкоВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийВолодимир ЗеленськийІгор Коломойський
Теги
блогерзеленский выборы в УкраинеВерховна Рада України
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Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Ты в концлагере много хочешь урод нацист)))
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