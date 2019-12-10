Культовый аппарат из фильма об агенте 007 повлиял на внешний вид нового сверхсовременного электрического пикапа Илона Маска.

Журналисты на волне обсуждения "футуристического" дизайна пикапа Tesla Cybertruck вспомнили об аппарате, который мог вдохновить американского бизнесмена Илона Маска на создание своего необычного авто, пишет Popular Mechanics.

Футуристический дизайн Cybertruck Скриншот из видео

Футуристический дизайн Cybertruck Скриншот из видео

Так, не исключено, что повлиять на дизайн пикапа могла субмарина Lotus Esprit из фильма о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил", вышедший на экраны в 1977 году.

Подводный аппарат Маск купил почти за один миллион долларов.

Футуристический дизайн Cybertruck Скриншот из видео

Футуристический дизайн Cybertruck Скриншот из видео

Судя по всему, основатель Tesla и SpaсeX позаимствовал у Lotus Esprit для своего нового пикапа Cybertruck клиновидную форму кузова.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!