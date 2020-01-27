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27 января • обновлено в 18:16
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Американка украинского происхождения получила Grammy

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В лос-анджелесском Staples Center состоялась 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США – "Грэмми".

Трансляцию вела американская Национальная академия искусства и науки аудиозаписи. Одну из статуэток получила американка украинского происхождения Надежда Шпаченко. О ней читайте подробнее в отдельном материале.

Лауреатами "Грэмми" стали:

  • "Лучшее музыкальное видео" — клип "Old Time Road" рэпера Lil Nas X, режиссер — Calmatic;

  • "Лучший альбом разговорного жанра" — автобиография "Becoming" Мишель Обамы;

  • "Лучшая рэп-композиция" — "A Lot" 21 Savage;

  • "Лучший саундтрек к визуальным медиа" — Хильдур Гуднадоттир за фильм "Чернобыль";

  • "Лучшее рок-исполнение" — "This Land" Гари Кларк;

  • "Лучшая песня в стиле рок" — "This Land" Гари Кларк;

  • "Лучший классический компендиум" — "The Poetry Of Places" Надежда Шпаченко;

  • "Лучший рок-альбом" — "Social Cues" Cage The Elephant;

  • "Лучший альтернативный альбом" — "Father Of The Bride" Vampire Weekend;

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