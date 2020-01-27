Американка украинского происхождения получила Grammy
В лос-анджелесском Staples Center состоялась 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США – "Грэмми".
Трансляцию вела американская Национальная академия искусства и науки аудиозаписи. Одну из статуэток получила американка украинского происхождения Надежда Шпаченко. О ней читайте подробнее в отдельном материале.
Лауреатами "Грэмми" стали:
"Лучшее музыкальное видео" — клип "Old Time Road" рэпера Lil Nas X, режиссер — Calmatic;
"Лучший альбом разговорного жанра" — автобиография "Becoming" Мишель Обамы;
"Лучшая рэп-композиция" — "A Lot" 21 Savage;
"Лучший саундтрек к визуальным медиа" — Хильдур Гуднадоттир за фильм "Чернобыль";
"Лучшее рок-исполнение" — "This Land" Гари Кларк;
"Лучшая песня в стиле рок" — "This Land" Гари Кларк;
"Лучший классический компендиум" — "The Poetry Of Places" Надежда Шпаченко;
"Лучший рок-альбом" — "Social Cues" Cage The Elephant;
"Лучший альтернативный альбом" — "Father Of The Bride" Vampire Weekend;
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