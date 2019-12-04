Компания Джеффа Безоса начала внедрять робототехнику на свои склады 3 года назад. Незадолго до этого Amazon выкупила компанию Kiva Systems за $775 млн и переименовала ее в Amazon Robotics. На данный момент на всех предприятиях корпорации по всему миру трудится порядка 100 000 роботов.

amazon Скриншот из видео

Роботы, которые занимаются транспортировкой заказов на складах компании Amazon, оказались в 4-5 раз эффективнее сотрудников компании, работающих на складе. Те операции, на которые человек тратит 60-75 минут, робот выполняет за 15.

amazon Скриншот из видео

Пока роботы не могут обходиться без супервизии со стороны человека. Люди следят, чтобы автоматизированные манипуляторы не роняли товары, а погрузчики не выходили из строя.

amazon Скриншот из видео

Один робопогрузчик может перевозить до 1360 кг. В основном роботы перемещают большие партии товаров и устанавливают одну корзину товаров на другую.

amazon Скриншот из видео

Выполнять более мелкие задачи, расставлять и сортировать предметы они не умеют — эту работу выполняют люди.

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