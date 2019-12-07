Альпинизм без страховки

К 32 годам американец Алекс Хоннольд – легенда самого экстремального вида скалолазания.

Соло – лазание по естественному рельефу в одиночку.

Хоннольд специализируется на больших стенах, когда маршрут проходит по вертикальной поверхности (скала, лед или их комбинация).

Родители открыли суперталант Алекса, когда тот был еще ребенком.

"Я зашла за ним в альпинистский зал Сакраменто, но отвлеклась на разговор с директором. А когда обернулась, 5-летний Алекс висел на высоте 30 футов (чуть больше 9 метров – Sports.ru) без страховки. Это напугало меня до смерти – я была уверена, что сейчас он разобьется", – вспоминала мама Холланда Дейдра Воловник.

В следующие полтора десятилетия Чарльз, глава семейства, посетил десятки залов для тренировок – одержимость Алекса только росла. Когда Хоннольду-младшему было 19, отец умер от сердечного приступа. Алекс бросил учебу на инженера, хотя окончил школу с отличием и легко поступил в университет – с тех пор его интересовало только скалолазание.

У Хоннольда – восхождения в 33 странах и несколько сумасшедших рекордов (главные из них – ниже), благотворительный фонд, 6 крупных спонсоров (от экипировщика до производителя солнечных батареек), волшебный инстаграм на 600 тысяч подписчиков и премия "Золотой питон" за выдающиеся достижения в скалолазании.

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