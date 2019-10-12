ALEX PEAKMAN – МУЗИКАНТ, ДВАДЦЯТИРІЧНИЙ ІНДІ-РОКЕР, ЯКИЙ СТВОРЮЄ МУЗИКУ ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ | Роздягніться - ви в ефірі!107 Читать материал на украинском
ВІН ВИРІС НА АМЕРИКАНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ. ВВАЖАЄ СЕБЕ НЕЗАЛЕЖНИМ ВІД СУЧАСНИХ МУЗИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ.
ЗІЗНАЄТЬСЯ У СТАРОМОДНОСТІ, МАЙЖЕ НЕ КОРИСТУЄТЬСЯ СОЦМЕРЕЖАМИ, НАТОМІСТЬ ДОБРЕ РОЗБИРАЄТЬСЯ У РЕТРОАВТОМОБІЛЯХ. ЙОГО ПРИСТРАСТЬ – ФУТБОЛ, ПОДОРОЖІ, А ВІДНЕДАВНА І ЙОГА. НЕ ПРИХОВУЄ, ЩО МРІЄ ДОСЯГНУТИ СВІТОВОГО МУЗИЧНОГО ВИЗНАННЯ ТА ЗМІНИТИ, З ЙОГО СЛІВ "НІКУДИШНЮ МУЗИКУ 21 СТОРІЧЧЯ"
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