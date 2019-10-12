Главная Новости
12 октября • обновлено в 13:16
МоваЯзык
МедОбоз Главная

ALEX PEAKMAN – МУЗИКАНТ, ДВАДЦЯТИРІЧНИЙ ІНДІ-РОКЕР, ЯКИЙ СТВОРЮЄ МУЗИКУ ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ | Роздягніться - ви в ефірі!

107 Читать материал на украинском

ВІН ВИРІС НА АМЕРИКАНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ. ВВАЖАЄ СЕБЕ НЕЗАЛЕЖНИМ ВІД СУЧАСНИХ МУЗИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ.

ЗІЗНАЄТЬСЯ У СТАРОМОДНОСТІ, МАЙЖЕ НЕ КОРИСТУЄТЬСЯ СОЦМЕРЕЖАМИ, НАТОМІСТЬ ДОБРЕ РОЗБИРАЄТЬСЯ У РЕТРОАВТОМОБІЛЯХ. ЙОГО ПРИСТРАСТЬ – ФУТБОЛ, ПОДОРОЖІ, А ВІДНЕДАВНА І ЙОГА. НЕ ПРИХОВУЄ, ЩО МРІЄ ДОСЯГНУТИ СВІТОВОГО МУЗИЧНОГО ВИЗНАННЯ ТА ЗМІНИТИ, З ЙОГО СЛІВ "НІКУДИШНЮ МУЗИКУ 21 СТОРІЧЧЯ"

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Роздягніться - ви в ефірі" на OBOZREVATEL.

Тема
Роздягніться - ви в ефірі
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости