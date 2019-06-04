Акция протеста под МВД: Obozrevatel News

Акция протеста под МВД

В Киеве под стенами МВД устроили акцию протеста из-за смерти мальчика, которого ранили полицейские в Переяслав-Хмельницком. Ребенок умер в больнице поздно вечером, так и не приходя в сознание. Под зданием министерства около сотни активистов жгли файеры, выкрикивали лозунги и, кроме наказания для виновных полицейских, требовали отставки главы МВД Арсена Авакова. Акция продолжалась несколько часов, однако люди предупредили: такая мера – далеко не последняя.

Умер ранен полицейскими мальчик

Напомним, пьяные полицейские ранили 5-летнего Кирилла Тлявова 31 мая. Во время отдыха, они решили пострелять по мишеням, и в результате попали в голову мальчика, который играл на детской площадке. Медики несколько дней боролись за его жизнь, однако огнестрельное ранение оказалось несовместимым с жизнью. Двум полицейским, которые смертельно ранили мальчика, изменили подозрение на умышленное убийство. Ранее им инкриминировали статью - неосторожное тяжкое телесное повреждение. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко. По его словам - обоим подозреваемым изберут меру пресечения сегодня. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Отставка главы полиции Киевщины

В связи с этими событиями Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт в отставку. Попросил направить его на Донбасс в зону проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев. Отвечать на дополнительные вопросы журналистов он отказался, однако добавил, что заявление Ценова планирует удовлетворить.

Кроме того, из-за смерти мальчика, от исполнения служебных обязанностей отстранили руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины. В пресс-службе Нацполиции говорят: сейчас решается вопрос о дальнейшем пребывании этих руководителей в рядах правоохранителей. По данным полиции, патрульные, которые попали в ребенка, сейчас находятся в изоляторе временного содержания.

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