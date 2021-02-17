Активизировался вулкан Этна – извержение лавы, города покрыло пеплом

Obozrevatel Видео 09:45, 17.02.2021 Обновлено: 10:09, 17.02.2021

Вулкан Этна, самый активный вулкан Европы, во вторник несколько раз извергался, что повлекло за собой закрытие соседнего аэропорта.

Вследствие обильного пепла в близлежащих районах власти решили закрыть итальянский аэропорт Катания. Поскольку вулканическая активность ожидалась, местность была должным образом защищена, о жертвах не сообщается.

Гора Этна является популярным туристическим направлением. Извержения, особенно если за ими наблюдать ночью, являются впечатляющими.

Вулканические выбросы во вторник происходили в юго-восточной части кратера Этна.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Во Львове возле предприятий санкционного Козака устроили акцию "Геть московського козачка". Фото и видео

Нищий СССР на старых фотографиях

Витренко выступил против импорта электроэнергии из РФ и Беларуси

Украина готовит документы на экстрадицию Шария – источник

СБУ задержала в Одесской области "командира разведчиков "ЛНР"