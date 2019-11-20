Рисование жидким акрилом.
Художники, которые выбирают этот материал для себя, используют крайне необычные техники нанесения краски на холст. Результат при этом получается всегда непредсказуемым, но очень красивым. К тому же, за самим процессом рисования таких картин всегда приятно наблюдать.
Рисование жидким акрилом.
Скриншот с видео
Рисование жидким акрилом.
Скриншот с видео
Данная техника нанесения краски на полотно называется fluid-art. Мастера используют акрил, который разводят в жидком мыле, лаке или креме.
Сначала в стакан наливается светлая краска, затем более темная. После этого, краска разливается по холсту и равномерно распределяется по его плоскости.
Рисование жидким акрилом.
Скриншот с видео
Рисование жидким акрилом.
Скриншот с видео
Это просто – Вам обязательно стоит попробовать.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Insta OBOZ" на OBOZREVATEL.