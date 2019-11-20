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20 ноября • обновлено в 13:23
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Рисование жидким акрилом.

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Художники, которые выбирают этот материал для себя, используют крайне необычные техники нанесения краски на холст. Результат при этом получается всегда непредсказуемым, но очень красивым. К тому же, за самим процессом рисования таких картин всегда приятно наблюдать.

Рисование жидким акрилом.

Рисование жидким акрилом.

Скриншот с видео

Рисование жидким акрилом.

Рисование жидким акрилом.

Скриншот с видео

Данная техника нанесения краски на полотно называется fluid-art. Мастера используют акрил, который разводят в жидком мыле, лаке или креме.

Сначала в стакан наливается светлая краска, затем более темная. После этого, краска разливается по холсту и равномерно распределяется по его плоскости.

Рисование жидким акрилом.

Рисование жидким акрилом.

Скриншот с видео

Рисование жидким акрилом.

Рисование жидким акрилом.

Скриншот с видео

Это просто – Вам обязательно стоит попробовать.

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