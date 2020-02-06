Аграрии требуют освободить коррупционного директора # НАБУ Сытника

Прекратить давление силовых органов – с таким требованием в Киеве под стенами Верховной Рады прошел многотысячный митинг аграриев.

Речь идет о работниках аграрных холдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард", которые коллективно обратились к депутатам, чтобы те защитили их рабочие места. Реакция некоторых парламентариев, была мгновенной. И теперь проблемы аграриев обсуждаются в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Почему речь идет о директоре Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника журналистам объяснила член совета директоров "Укрлендфарминг", Галина Ковток:

"Мы требуем разобраться в нашей ситуации и отстранить, уволить с занимаемой должности господина Сытника который сегодня ведет существенное давление на нашу компанию, различными методами влияет на наших сотрудников. Заставляет подписывать какие-то неизвестные документы, к примеру, что они не получали зарплаты пока работали. То есть мы сейчас вместо того, чтобы заниматься работой занимаемся тем, что хотим выжить "

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