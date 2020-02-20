Аграрии требуют освободить коррупционера Сытника из НАБУ

"Сытника геть! Сытника геть!" – такие призывы аграриев к топ-руководителям страны раздавались сегодня под Верховной Радой и Кабинетом министров.

Депутаты ВР собрали 216 подписей под проектом постановления об увольнении Артема Сытника, и аграрии ожидают ее поддержки при голосовании в парламенте. Потому что действия, которые совершают силовики, по словам аграриев, могут сорвать посевную кампанию и остановить работу птицекомплексов, а тысячи людей останутся без работы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!