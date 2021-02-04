Аграрии обвиняют Cытника в уничтожении 37 предприятий

Obozrevatel Видео 11:40, 4.02.2021 Обновлено: 11:45, 4.02.2021

Аграрии говорят: похоронные венки, которые они принесли под стены парламента – напоминание, о потерянных 13 тысяч рабочих мест.

Проблемы аграриев вскоре отразятся на всех, - говорят сотрудники "Укрлендфарминг". Потому что с уменьшением количества птицефабрик, элеваторов, ферм стоимость мяса, яиц и других товаров сельскохозяйственного производства будет расти.

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