Lilium Aviation предложила миру альтернативу современному такси. В видеоролике вы увидите испытание нового воздушного такси Lilium Jet с вертикальным взлётом.

Lilium Aviation – молодой немецкий стартап, который ставит целью развитие альтернативного вида транспорта.

Lilium Aviation - такси будущего Скриншот из видео

Lilium Aviation - такси будущего Скриншот из видео

Разработчики проекта утверждают, что летательный аппарат имеет дальность полёта свыше 300 км и максимальную скорость 300 км/ч.

Во время испытаний аппарат развил скорость 100 км/ч, что не так уж и плохо для первого запуска.

Также разработчики заявили, что первая фаза испытаний включила в себя тест на безопасность.

Lilium Aviation - такси будущего Скриншот из видео

Lilium Aviation - такси будущего Скриншот из видео

До 2025 года компания Litium намерена запустить в производство столько летательных средств, сколько необходимо для реализации полноценного сервиса перевозки пассажиров.

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