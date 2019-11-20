Lilium Aviation - такси будущего
Lilium Aviation предложила миру альтернативу современному такси. В видеоролике вы увидите испытание нового воздушного такси Lilium Jet с вертикальным взлётом.
Lilium Aviation – молодой немецкий стартап, который ставит целью развитие альтернативного вида транспорта.
Lilium Aviation - такси будущего
Скриншот из видео
Lilium Aviation - такси будущего
Скриншот из видео
Разработчики проекта утверждают, что летательный аппарат имеет дальность полёта свыше 300 км и максимальную скорость 300 км/ч.
Во время испытаний аппарат развил скорость 100 км/ч, что не так уж и плохо для первого запуска.
Также разработчики заявили, что первая фаза испытаний включила в себя тест на безопасность.
Lilium Aviation - такси будущего
Скриншот из видео
Lilium Aviation - такси будущего
Скриншот из видео
До 2025 года компания Litium намерена запустить в производство столько летательных средств, сколько необходимо для реализации полноценного сервиса перевозки пассажиров.
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