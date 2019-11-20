Главная Новости
20 ноября • обновлено в 13:23
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Lilium Aviation - такси будущего

34
Читать материал на украинском

Lilium Aviation предложила миру альтернативу современному такси. В видеоролике вы увидите испытание нового воздушного такси Lilium Jet с вертикальным взлётом.

Lilium Aviation – молодой немецкий стартап, который ставит целью развитие альтернативного вида транспорта.

Lilium Aviation - такси будущего

Lilium Aviation - такси будущего

Скриншот из видео

Lilium Aviation - такси будущего

Lilium Aviation - такси будущего

Скриншот из видео

Разработчики проекта утверждают, что летательный аппарат имеет дальность полёта свыше 300 км и максимальную скорость 300 км/ч.

Во время испытаний аппарат развил скорость 100 км/ч, что не так уж и плохо для первого запуска.

Также разработчики заявили, что первая фаза испытаний включила в себя тест на безопасность.

Lilium Aviation - такси будущего

Lilium Aviation - такси будущего

Скриншот из видео

Lilium Aviation - такси будущего

Lilium Aviation - такси будущего

Скриншот из видео

До 2025 года компания Litium намерена запустить в производство столько летательных средств, сколько необходимо для реализации полноценного сервиса перевозки пассажиров.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Insta OBOZ" на OBOZREVATEL.

Тема
Insta OBOZ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости