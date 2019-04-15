В Каневское водохранилище заселено 3 тонны рыбы

Карп, толстолобик, белый амур; в среднем 3 тонны рыбы, которая теперь будет жить в водах Каневского водохранилища. Зарыбление вод Днепра профинансировал Киевский речной порт. Руководство говорит – это своеобразная благодарность водоемам за пользование недрами в их глубин.

"Киевский речной порт имеет спецразрешение на добычу песка на Каневском водохранилище. Законодательно не предусмотрено обязательное требование по зарыблению. Если приносится ущерб или если, даже он не наносится этот ущерб, предприятие, которое занимается добычей, компенсацию оплачивает. Киевский речной порт компенсацию оплатил, но кроме того по личной инициативе еще решил сделать и зарыбление", - говорит Мальвина Подлужная, председатель правления ЧАО" Киевский речной порт ".

Последнее такое большое зарыбление Каневского водохранилища проводили в октябре 2018 года. В ассоциации нерудные недра Украины говорят, что на днепровской воде такую социальную ответственность проявляют единицы.

"Появляются незаконные добытчики, которые намывают не имея на это спецдокументов и там говорить об ущербе флоры и фауны не правильно потому, что сам принцип добычи пиратский изначально", - отмечает президент Ассоциации Нерудные недра Украины Вадим Пелих.

Киевский рыбоохранный патруль утверждает: сверхприбыли получают не только песчаные пираты. На Днепре процветает рыбное браконьерство. И такие акции зарыбление - один из превентивных мер защиты флоры и фауны водных артерий.

"Жаль, но Днепра как такового нет. Каскад водохранилищ лиманного типа. Изменена совсем гидрология изменен режим зарастает Днепр, соответственно уменьшена течение много пестицидов сбрасывается фосфатов том комплексный должен быть подход – не только зарыбление", - говорит начальник управления Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин.

Благодаря таким акциям в Днепре увеличивается популяция растительноядных рыб. А они, как утверждают экологи, являются естественными биомелиораторамы и улучшают качество воды. В акции также приняли участие представители Украинского городского совета и неравнодушные украинцы

"Мы прекрасно понимаем, что нам надо беречь нашу природу", - сказала секретарь Украинского городского совета Татьяна Кучер.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram