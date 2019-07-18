Батл мыслей ''Промышленники против НБУ''

Экономический геноцид, - так промышленники говорят о политике Национального Банка Украины, который, по их мнению, убивает бизнес и провоцирует массовую трудовую миграцию.

"Национальный банк является стимулом и регулятором всех процессов банковской системы, это как сердце, которое качает кровь. Оно имеет качать кровь в украинскую экономику. Прежде всего кредиты должны быть направлены из спекулятивных рынков на рынки реальной экономики; это долгосрочные инвестиции, капитальные инвестиции, инновационные вещи, которые приведут нас к конкретному преимуществу на внешних и внутренних рынках", - говорит владелец группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк.

Что реально происходит в кредитно-денежной политике государства пояснил Председатель Совета Федерации Работодателей Украины Дмитрий Олейник, говорит: борьба с инфляцией для госрегулятора важнее экономического роста.

"200 млрд грн министерство финансов привлекло средств в государственные облигации. НБУ почти 2 года держит ставку 18% учетную. Сейчас опустил до 17% при том, что инфляция не превышает 9%. Это говорит, что при таких условиях инвестировать в реальный сектор экономики в капитал предприятий в прямые иностранные инвестиции ну может только дурак", - отметил председатель совета ФРУ Дмитрий Олейник.

Дискуссия состоялась в формате батла мыслей "Промышленники против НБУ". Апеллируя к членам совета Нацбанка, представители бизнеса привели пример, как другие страны конкурируют за инвестиции. Словакия, Венгрия, Польша Румыния. Там индекс потребительских цен и учетная ставка регулятора кардинально другие.

"Этот лозунг Трампа: "Сделаем Америку великой", так же должно стать лозунгом сегодняшнего президента. Вот этот национальный протекционизм или экономический национализм это приоритет который даст возможность и сохранить количество людей живущих на этой территории поднять их благосостояние", - говорит Олег Бахматюк.

Именно к президенту и будущему правительству представители бизнеса и эксперты готовят совместное обращение, в котором по пунктам выложат эффективный сценарий экономического роста Украины.

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