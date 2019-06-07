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Животноводство будет прибыльным при участии государства

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Канадская технология свободного выпаса крупного рогатого скота, позволяет вывести отрасль животноводства на новый качественный уровень развития, - говорят специалисты "Укрлендфарминг", которые представили на крупнейшей украинской агропромышленной выставке АГРО 2019 племенных бычков и телок.

"У нас в компании содержится две основные породы это украинская мясная и абердин-ангузька. Два направления и товарное производство и племенной направление. Мы фактически единственная компания в Украине, которая смогла удержать такое количество поголовья скота и развивать", - отметил руководитель департамента животноводства Владимир Педан.

Вот эти бычки выведены в Украине за счет сложного четырех породного скрещивания. Для других чистопородных видов мясного скота, генетический материал ввозится из-за рубежа, так отечественная селекция сейчас находится в стагнации и нуждается в государственной поддержке - констатируют в "Укрлендфарминг".

"Ни в одной стране мира животноводство не существует самостоятельно. Дотируются разные направления, производство килограмма продукции – молока, мяса, поголовья. Дотируется кормовая группа, выращивания", - говорит заместитель генерального директора Василий Лобода.

В компании содержится 37000 голов скота молочного направления и более 6500 голов мясного направления. И несмотря на отсутствие государственной программы здесь нацелены на выращивание экологически чистой мясной продукции и развитие бизнеса. Весь сектор животноводства обеспечил работой более 4 тысяч украинский, но "Укрлендфарминг" занимается подготовкой новых, высококвалифицированных кадров.

"Мы проводим профориентационную работу, мы работаем с профессиональными училищами и высшими учебными заведениями помогаем осуществлять подготовку приближенную к потребностям бизнеса, помогаем материальной базой, необходимой для обучения и становимся сами базой практики для студентов", - подчеркнула руководитель департамента управления персоналом "Укрлендфарминг" Наталья Романенко.

Аграрии крайне заинтересованы в профессиональных кадрах для развития животноводства в Украине.

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