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11 октября • обновлено в 13:19
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Город Украинка готовится стать центром Объединенной территориальной общины

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Город спорта, город курорт и центр Объединенной территориальной общины - таким видит будущее Украинки действующая власть.

И именно такая перспектива не устраивает команду мэра беглеца Павла Козырева, который до сих пор имеет рычаги влияния на отдельных депутатов горсовета и провоцирует их к дестабилизации ситуации в городе.

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