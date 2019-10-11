Город Украинка готовится стать центром Объединенной территориальной общины

Город Украинка готовится стать центром Объединенной территориальной общины23 Читать материал на украинском
Город спорта, город курорт и центр Объединенной территориальной общины - таким видит будущее Украинки действующая власть.
И именно такая перспектива не устраивает команду мэра беглеца Павла Козырева, который до сих пор имеет рычаги влияния на отдельных депутатов горсовета и провоцирует их к дестабилизации ситуации в городе.
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