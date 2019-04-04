Школа для Start Up

В Киеве откроют бизнес-инкубатор. Это пространство для стартаперов - предпринимателей, которые строят свой бизнес на инновациях и новейших технологиях. Им будут помогать реализовывать проекты, искать инвесторов и консультантов.

"Отличительной чертой данного проекта является то, что бизнес-инкубаторы будут работать в американском стиле, что должно положительно сказаться на дальнейших результатах. Будет происходить не просто обучение, как вести бизнес, а как быть конкурентоспособными на мировом рынке", - рассказал Чарльз Уайтхед, основатель Kyiv Global Business Tech Incubator.

Организаторы планируют, что отобранные стартапы примут сначала участие в экспертных сессиях с предпринимателями и инвесторами со всего мира. А их основатели пройдут курс обучения по созданию и ведению успешного бизнеса.

"Используя западную методологию они выделяют экспертов, рассказывают, как правильно из стартапа реализовать проект. Они проводят семинары и курсы. В течение 4-х месяцев они формируют команду. То есть, таким образом в результате этот стартап превращается в проект, который будет привлекать инвестиции", - отметил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Создала бизнес инкубатор Киевская мэрия, а помогала разработать идею организация USAID.

"Очень рад, что в городе есть инкубаторы. Очень рад, что мы с партнерами в прошлом году открыли ІТ-HAB. Очень рад, что у нас большой дата-центр в Киеве, который уже работает и построен. Очень рад, что представительство Киева в ІТ-технологиях есть даже в Силиконовой долине", - заявил киевский городской председатель Виталий Кличко.

Новый Kyiv Global Business Tech Incubator будет частью международной системы и нацелен не только на молодежные стартапы и IT-сферу, но и на коммерциализацию разработок столичных университетов. Инкубатор также доступен для ученых, преподавателей, исследователей и студентов университетов.

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